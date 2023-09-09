السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

في أعقاب الزلزال.. تأجيل مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم السبت، تأجيل مباراة منتخب بلاده الأول أمام ليبيريا، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، في أعقاب الهزة الأرضية القوية التي ضربت البلاد، مساء أمس الجمعة.

وقال الاتحاد، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “على إثر الهزة الأرضية التي تعرضت لها بعض المناطق بالمغرب، تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تأجيل المباراة التي كانت ستجمع مساء يومه السبت 9 سبتمبر 2023 بين المنتخب الوطني ونظيره الليبيري، برسم الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023 ؛ إلى وقت لاحق، وذلك بتوافق مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم”.

وأضاف البيان: "وبعد هذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة كرة القدم الوطنية، بأحر التعازي إلى أسر الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان التلفزيون المغربي قد ذكر نقلًا عن وزارة الداخلية المحلية، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مساء أمس الجمعة، إلى 822 قتيلًا و672 مصابًا.

زلزال 7 ريختر يضرب المغرب

وحسبما ذكر السلطات المغربية، فإن الزلزال الذي ضرب البلاد، بلغت قوته 7 درجات بمقياس ريختر.

وكان مقررًا أن يلتقي منتخب المغرب، ضيفه منتخب ليبيريا، مساء اليوم السبت، على ملعب أغادير، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2023.

ويحتل المنتخب المغربي، المركز الثاني في المجموعة الحادية عشرة للتصفيات، برصيد 6 نقاط، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن منتخب جنوب إفريقيا، صاحبة الصدارة، بينما يأتي منتخب ليبيريا، في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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