السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد المغربي يطلب رسميًا تأجيل مباراة ليبيريا بعد أحداث الزلزال المدمر

المغرب
المغرب

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميًا اليوم السبت، بطلب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف" لتأجيل مباراة المنتخب الأول ضد ليبيريا مساء اليوم في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024.

وجاء طلب الاتحاد المغربي بعد الأحداث الفاجعة التي ضرب البلاد اليوم بعد الزلزال المدمر الذي جاء على أثره ضحايا كبيرة وصلت إلى 700 قتيل.

ويلعب المغرب مع ليبيريا في لقاء تحصيل حاصل بعدما تأهل سلفًا إلى أمم إفريقيا التي تقام في يناير بكوت ديفوار.

ضحايا زلزال المغرب

أعلن التلفزيون الرسمي في المغرب، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر، وأشار إلى أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 632 وإصابة 329. 

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.

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وجاءت قائمة منتخب المغرب على النحو التالي:

ياسين بونو – يوسف المطيع – مهدي ابنعبيد - منير المحمدي – أشرف حكيمي – نصير مزراوي – نايف أكرد – غانم سايس - جواد يميق – يونس عبدالحميد – يحيى عطية الله – عبد الكبير عبقار – أمير ريشاردسون – سفيان أمرابط – بنجامان بوشواري - سليم أملاح – عبدالصمد الزلزولي – أمين عدلي – وليد اشديرة – يوسف النصيري – إبراهيم صلاح – عبدالرزاق حمدالله - أبوخلال زكريا - حارث - أوناحي عز الدين – بلال الخنوس.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي قد ضمن التأهل لكأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2024"، بعدما جاء في المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين وهزيمة.

الاتحاد المغربي كاف ليبيريا تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2024 كأس الأمم الإفريقية 2024

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