بعد الزلزال المدمر.. "الناشرين العرب" يتضامن مع المغرب

أعلن اتحاد الناشرين العرب رئيسًا وأعضاءً عن خالص تعازيه وتضامنه مع المملكة المغربية الشقيقة ملكًا وحكومةً وشعبًا جراء الزلزال المدمر الذي وقع مساء أمس الموافق 8 سبتمبر 2023م، والذي ضرب إقليم "الحوز" الواقع جنوب شرق البلاد، كما وقع في عمالات ومراكش وغيرها من المناطق مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة، داعين الله عز وجل بأن يرحم الله شهداء الزلزال وأن يتغمدهم برحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الشقيق وتجاوز هذه الأزمة سريعًا.

وأكد اتحاد الناشرين العرب تضامنه ووقوفه مع الناشرين المغاربة، واستعداده لتقديم كل العون في مواجهة آثار هذه الكارثة المروعة.. "حفظ الله المغرب من كل شر".

ضحايا زلزال المغرب

أعلن التليفزيون الرسمي في المغرب، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر، وأشار إلى أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 632 وإصابة 329.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفًا أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية، ودفع الزلزال الناس إلى النزول إلى الشوارع.

مصر تعزى المغرب

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية، مساء أمس الجمعة.

وأسفر الزلزال في المغرب عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكل المُصابين.