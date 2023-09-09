632 قتيلا و329 مصابا.. العالم يعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

قدمت العديد من دول العالم اليوم واجب العزاء في ضحايا زلزال المغرب المدمر الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 600 فرد وإصابة المئات.

زلزال المغرب

وأعلن التليفزيون الرسمي في المغرب، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر، وأشار إلى أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 632 وإصابة 329.

مصر تعزى المغرب

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية، مساء أمس الجمعة.

وأسفر الزلزال في المغرب عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها أسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكل المُصابين.

الهند تعزي المغرب

كما عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين، عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال.

وكتب مودي على حسابه في منصة إكس: "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا: "في هذه الساعة المأسوية، أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

كما قدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر.

الأردن يعزي

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في تغريدة له عبر منصة "اكس" السبت جاء فيها: "رحم الله ضحايا الزلزال بالمغرب وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف : نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب، بتوجيه من الملك عبد الله، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي.. حمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر.

كما وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، بالتواصل مع الأشقاء في المملكة المغربية لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي.

الإمارات تعزي

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا هاما عبرت فيه عن تعازي بلادها الصادقة وتضامنها مع المملكة المغربية في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

كما عبرت الوزارة الإماراتية؛ عن خالص تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي ، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما وجه المستشار الألماني أولاف شولتس السبت التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال “المدمر” الذي أدى إلى مقتل 632 شخصا في المغرب في تغريده له عبر موقع تويتر.