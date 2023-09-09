السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلًا و329 جريحًا

زلزال المغرب
زلزال المغرب

أعلن التليفزيون الرسمي في المغرب، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر.

وأشار التليفزيون المغربي إلى أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 632 سخصًا وإصابة 329.

مصر تعزى المغرب في ضحايا الزلزال المدمر
 

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية، مساء أمس الجمعة. 

وأسفر الزلزال في المغرب عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

تضامن مصر مع المغرب

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها أسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكل المُصابين.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، المغرب، أمس الجمعة. 

وكان قد أسفر الزلزال، الذي ضرب المغرب، عن مقتل 296 شخصًا وإصابة 153 آخرين. 

وكانت مراكش، المدينة السياحية القديمة المزدحمة، من بين أكثر مناطق المغرب تضررًا من الزلزال الذي ضرب المملكة ليل الجمعة، وخلّف مئات القتلى والمصابين.

وفي مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، انهارت بعض المنازل، حيث يعمل السكان جاهدين لرفع الأنقاض، بينما ينتظرون وصول المعدات الثقيلة.

زلزال المغرب

وقال بعض أهالي المدينة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إن عددًا من المباني انهار، وعرض التليفزيون المحلي صورًا لسقوط مئذنة مسجد وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

كما رصدت لقطات لسور المدينة الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، سقوط أجزاء منه وتناثرها في الشارع، فضلًا عن شقوق كبيرة في أحد أقسامه.

لا يتوفر وصف للصورة.
أثار زلزال المغرب 

وقال إبراهيم هيمي، وهو من سكان مراكش، إنه رأى سيارات إسعاف تخرج من البلدة القديمة، وإن العديد من واجهات المباني تضررت.

وأضاف أن "الخوف يسيطر على الكثيرين الذين ظلوا في الخارج تحسبًا لوقوع زلزال آخر".

زلزال المغرب زلزال المغرب المدمر الزلزال قتلى الزلزال ضحايا قتلى تسهيل

الأكثر قراءة

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلًا و329 جريحًا

مصر تعزى المغرب فى ضحايا الزلزال المدمر

تحرك برلمانى لوقف أى زيادات جديدة فى أسعار خدمات المحمول والإنترنت

نيمار يتفوق على بيليه بعد فوز البرازيل بخماسية أمام بوليفيا

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

"العمل" تدعو سيدات 5 محافظات للتقديم في تدريب على 6 مهن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب