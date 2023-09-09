ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلًا و329 جريحًا

أعلن التليفزيون الرسمي في المغرب، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر.

وأشار التليفزيون المغربي إلى أن عدد قتلى الزلزال ارتفع إلى 632 سخصًا وإصابة 329.

مصر تعزى المغرب في ضحايا الزلزال المدمر



وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عددًا من الأقاليم والمدن المغربية، مساء أمس الجمعة.

وأسفر الزلزال في المغرب عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

تضامن مصر مع المغرب

وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها أسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لكل المُصابين.

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، المغرب، أمس الجمعة.

وكان قد أسفر الزلزال، الذي ضرب المغرب، عن مقتل 296 شخصًا وإصابة 153 آخرين.

وكانت مراكش، المدينة السياحية القديمة المزدحمة، من بين أكثر مناطق المغرب تضررًا من الزلزال الذي ضرب المملكة ليل الجمعة، وخلّف مئات القتلى والمصابين.

وفي مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، انهارت بعض المنازل، حيث يعمل السكان جاهدين لرفع الأنقاض، بينما ينتظرون وصول المعدات الثقيلة.

زلزال المغرب

وقال بعض أهالي المدينة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إن عددًا من المباني انهار، وعرض التليفزيون المحلي صورًا لسقوط مئذنة مسجد وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

كما رصدت لقطات لسور المدينة الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، سقوط أجزاء منه وتناثرها في الشارع، فضلًا عن شقوق كبيرة في أحد أقسامه.

أثار زلزال المغرب

وقال إبراهيم هيمي، وهو من سكان مراكش، إنه رأى سيارات إسعاف تخرج من البلدة القديمة، وإن العديد من واجهات المباني تضررت.

وأضاف أن "الخوف يسيطر على الكثيرين الذين ظلوا في الخارج تحسبًا لوقوع زلزال آخر".