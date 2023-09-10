الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موقف ميسى من المشاركة فى مباراة الأرجنتين وبوليفيا بتصفيات أمريكا الجنوبية

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

يحوم الغموض حاليًا حول إمكانية مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي، رفقة منتخب بلاده الأرجنتين أمام بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

إصابة ميسي بعد مشاركته في مباراة الأرجنتين والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية

وأشارت التقارير الصحفية، في وقت سابق، إلى تواجد ليونيل ميسي في إحدى العيادات في "بوينوس آيرس"، بعد تعرّضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأرجنتين أمام الإكوادور، يوم الخميس الماضي، في مستهل مشوارهما في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بهدف نظيف، سجله ليو ميسي.

وشهدت مباراة الأرجنتين ضد الإكوادور تعرّض ليونيل ميسي للإصابة، وخروجه من أرض الملعب بعدما طلب تبديله، وبناءً عليه خضع للعديد من الفحوصات الطبية، للتأكد من عدم وجود إصابة قوية.

 

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آخر تطورات موقف ليونيل ميسي من المشاركة في مباراة الأرجنتين وبوليفيا

من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي "جاستون إيدول" عن آخر تطورات موقف ليونيل ميسي من خوض مباراته المقبلة مع منتخب الأرجنتين أمام بوليفيا، في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ونشر "جاستون إيدول" فيديو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"– "تويتر سابقًا"، أكد خلاله أن ليونيل ميسي سيسافر إلى بوليفيا، استعدادًا للمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني.

وأضاف الإعلامي الرياضي "جاستون إيدول" أن الفحوصات الطبية التي خضع لها ليونيل ميسي، قد أظهرت أنه كان يشعر فقط بإرهاق.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين المقبلة في تصفيات أمريكا الجنوبية

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض مواجهة قوية أخرى أمام نظيره منتخب بوليفيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين ضد بوليفيا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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