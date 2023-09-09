السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يدعم ضحايا زلزال المغرب (صورة)

محمد صلاح
محمد صلاح

قدم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، الدعم لضحايا زلزال المغرب، الذي ضرب المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وضرب زلزال بقوة 6.8 على مقياس ريختر إقليم الحوز ومراكش بالمغرب وخلف عدد ضحايا تجاوز 1037 وفاة و1204 إصابات.


ونشر محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، صورة عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" حاليًا، تويتر سابقًا، لعلم دولة المغرب ومكتوب أسفله: "اللهم احفظ المغرب وشعبها".

فيما نشرت قناة المنتخب المغربي عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام"، صورًا للاعبي الفريق والمدرب وليد الركراكي وهم يتبرعون بالدم لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد.
 

وسبق أن قررت رابطة الدوري الفرنسي الوقوف دقيقة حدادًا بشكل رسمي قبل بداية المباريات بداية من الجولة المقبلة.

وكان مقررًا أن يلتقي منتخب المغرب، ضيفه منتخب ليبيريا، مساء اليوم السبت، على ملعب أغادير، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2023، وتم تأجيل المباراة.

ويحتل المنتخب المغربي، المركز الثاني في المجموعة الحادية عشرة للتصفيات، برصيد 6 نقاط، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن منتخب جنوب إفريقيا، صاحب الصدارة، بينما يأتي منتخب ليبيريا، في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.


كما دعم أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي وفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده، ونشر صورة له أثناء تبرعه بالدم للضحايا.

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