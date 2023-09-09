السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أشرف حكيمى يواصل دعمه لضحايا زلزال المغرب ويتبرع بالدم

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي

دعم المغربي أشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده في ساعات مبكرة من صباح اليوم.
وضرب زلزال بقوة 6.8 على مقياس ريختر إقليم الحوز ومراكش بالمغرب وخلف عدد ضحايا تجاوز 1037 وفاة و1204 إصابة.

ونشر حكيمي صورة له أثناء تبرعه بالدم عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس، تويتر سابقًا"، وعلق: "هاد لوقت الأولوية هي نعطيو الدم ل الناس لفحالات حرجة. التبرع بالدم مسؤولية الجميع لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. مساعدتكم ضرورية".

وسبق أن قررت رابطة الدوري الفرنسي الوقوف دقيقة حدادًا بشكل رسمي قبل بداية المباريات بداية من الجولة المقبلة.

وكان مقررًا أن يلتقي منتخب المغرب، ضيفه منتخب ليبيريا، مساء اليوم السبت، على ملعب أغادير، ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2023، وتم تأجيل المباراة.

ويحتل المنتخب المغربي، المركز الثاني في المجموعة الحادية عشرة للتصفيات، برصيد 6 نقاط، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن منتخب جنوب إفريقيا، صاحبة الصدارة، بينما يأتي منتخب ليبيريا، في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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