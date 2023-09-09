السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 1037 وفاة حصيلة ضحايا زلزال المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الحصيلة الأولية للزلزال المدمر الذي تعرض له المغرب.

وذكرت "القاهرة الإخبارية" أن الزلزال المدمر أسفر، حتى الآن، عن وقوع 1037 وفاة بالإضافة إلى 1204 إصابة منها 721 إصابة خطيرة.

حصيلة زلزال المغرب المدمر

إقليم الحوز: 542 وفاة

إقليم تارودانت: 321 وفاة

إقليم شيشاوة: 103 إصابات

إقليم ورزازات: 38 وفاة

عمالة مراكش: 13 وفاة

إقليم أزيلال: 11 وفاة

عمالة أكادير: 5 وفيات

الدار البيضاء: 3 وفيات

اليوسفية: حالة وفاة واحدة 

وفي السياق، أشارت وسائل إعلام مغربية إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق بسبب الزلزال، فيما انتشر الجيش المغربي بمواقع الزلزال لمساعدة المتضررين في عمليات الإنقاذ.

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