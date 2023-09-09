السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لحظة فرار المواطنين من مطعم خلال وقوع الزلزال المدمر فى المغرب (فيديو)

زلزال المغرب
زلزال المغرب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو يوثق لحظة فرار المواطنين من مطعم خلال وقوع الزلزال المدمر في المغرب.

وأظهر الفيديو ذعر المواطنين بسبب الزلزال المدمر، حيث خرجوا بسرعة من المطعم قبل وقوع إصابات أو ضحايا.

وتعرض المغرب لهزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز "وسط غرب".

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب المدمر لـ1037 قتيلًا و1204 مصابين

كما اضطر المرضى إلى النوم في الشوارع خوفًا من سقوط المستشفيات جراء الزلزال، فيما دعت السلطات المغربية المواطنين للتبرع بالدم على وجه السرعة لإنقاذ الضحايا.

وأسفر الزلزال المدمر في المغرب عن سقوط 1037 قتيلًا و1204 مصابين، وما زالت الأرقام مرشحة للزيادة وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية" بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.

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