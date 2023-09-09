الخارجية: لا يوجد ضحايا مصريون فى زلزال المغرب.. وسفارتنا شكلت خلية أزمة

تتابع وزارة الخارجية أوضاع الجالية المصرية المقيمة في المغرب عقب وقوع زلزال مدمر بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، والذى ضرب عدة مدن وأقاليم مغربية مساء أمس، الجمعة.

وأوضح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سفارة مصر لدى المغرب شكلت خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن المغربية، وذلك بهدف الاطمئنان على أوضاعهم.

التنسيق مع سفارة مصر في الغرب

وأشار، في بيان مساء اليوم، إلى أن سفارة مصر لدى الرباط تواصلت مع السلطات المغربية المعنية، قائلًا: "وفقًا للمعلومات الواردة حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية".

وشدد السفير أبوزيد على أن وزارة الخارجية تنسق مع سفارة مصر لدى الرباط من أجل متابعة الموقف على مدار الساعة، مؤكدًا أنه حال وجود مستجدات سيتم الإعلان عنها.

في السياق ذاته، جدد السفير أبوزيد العزاء للمغرب الشقيقة فى هذا الحادث، الذي وصفه بـ«الأليم والمروع»، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

وارتفع عدد الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب إلى 820 قتيلًا و672 مصابًا، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المغربية.

وخلف الزلزال المدمر خسائر بشرية ومادية ضخمة، كما تم تصنيفه على أنه الأعنف خلال 10 سنوات.