"الخارجية" تتابع أوضاع المصريين فى المغرب بعد الزلزال المدمر

قال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن السفارة المصرية فى الرباط شكلت خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية فى مختلف المدن المغربية للاطمئنان على أوضاعهم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأوضح أن السفارة المصرية تواصلت مع السلطات المغربية المعنية، وأنه وفقًا للمعلومات الواردة حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية.

متابعة أوضاع المصريين في المغرب

وأكد أن ذلك فى إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عقب وقوع الزلزال المدمر الذى شهدته بعض المدن والأقاليم المغربية، مساء الجمعة.

وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرباط متابعة الموقف على مدار الساعة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فى هذا الشأن.

وجدد المتحدث باسم الخارجية تقديم العزاء للأشقاء فى المملكة المغربية فى هذا الحادث الأليم والمروع، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

وضرب زلزال مدمر مدينة أكادير المغربية، أمس الجمعة، بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ما خلف خسائر بشرية ومادية ضخمة.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية عن أن عدد القتلى جراء زلزال المغرب ارتفع لـ820 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 672 شخصًا، وسط استمرار عمليات البحث عن ناجين أسفل الأنقاض.