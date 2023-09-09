الأعنف منذ قرون.. زلزال المغرب المدمر يجبر المرضى على النوم في الشوارع

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، السبت، ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب مساء الجمعة إلى 820 قتيلاً و672 مصاباً، بينهم 205 إصابات خطيرة، وسط مخاوف من زيادة عدد القتلى والمصابين في ظل استمرار أعمال البحث عن المفقودين.

زلزال المغرب

وضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر المغرب، أمس الجمعة، وتحديداً ليلة السبت، وكان مركز الهزة الأرضية في إغيل بإقليم الحوز، كما وقعت هزة أرضية في أقاليم سطات والجديدة وسيدي بنور، في حدود الساعة 11:23 ليلة الجمعة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية منذ قليل، تم تسجيل أكثر من 800 قتيل، حيث تم تسجيل 394 وفاة بإقليم الحوز، مركز الزلزال، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بعمالة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بعمالة أكادير، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية.

من جهته، أكد المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أنهم لا يتوقعون وقوع هزات ارتدادية قوية خلال الساعات المقبلة، رغم أنه تم تسجيل هزات ارتدادية غير محسوسة من قبل المواطنين في منطقة الحوز، فيما قال المعهد إن زلزال اليوم هو الأعنف منذ قرون والذي تشهده المملكة.

المغاربة يعيشون أوضاع مأسوية

ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام المغربية المحلية، اضطر المرضى إلى النوم في الشوارع خوفاً من تهدم المستشفيات جراء الزلزال.

كما دعت السلطات في المغرب المواطنين للتبرع بالدم على وجه السرعة لإنقاذ ضحايا الزلزال المدمر.

وقام العديد من سكان مدينة الرباط بمغادرة منازلهم بعد الهزة الأرضية خوفاً من حدوث هزات جديدة، على الرغم من عدم وجود مؤشرات رسمية حول ذلك.

القوات المسلحة تساهم في الإنقاذ

من جهته، دخل الجيش على خط الأزمة، فقد شاركت سيارات القوات المسلحة الملكية في عمليات إنقاذ الضحايا خاصة في أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت المتضررة من الزلزال، كما ساهمت القوات المسلحة بجرافات للمساعدة في عملية البحث عن الضحايا وإنقاذ الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

دعوات للتبرع بالدم

ولمواجهة تداعيات الكارثة، دعا المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش المواطنين للتبرع بالدم من أجل إسعاف المصابين الذي يقدر عددهم بالمئات وسط استمرار عمليات الإنقاذ في المناطق التي ضربها الزلزال.

وبحسب المركز، تم تسجيل إقبال كبير في العديد من المؤسسات الصحية بمراكش، من أجل تقديم العلاجات اللازمة للجرحى والمصابين.

العالم يعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر

يأتي هذا فيما قدمت العديد من دول العالم واجب العزاء في ضحايا زلزال المغرب المدمر.

وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة، حكومةً وشعبًا، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساتها أسر الضحايا.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن شعوره بالحزن جراء زلزال المغرب المدمر.

وقال في بيان عبر موقع البيت الأبيض “أشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الذي سببه الزلزال في المغرب. دعواتنا وصلواتنا مع جميع المتأثرين بهذه المحنة الرهيبة”.

فيما عبر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي تستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين، عن تعازيه لأقارب ضحايا الزلزال.

وكتب مودي على حسابه في منصة إكس: "حزين جدا لفقدان أرواح نتيجة الزلزال في المغرب"، مضيفا: "في هذه الساعة المأسوية، أفكاري مع شعب المغرب. تعازينا لمن فقدوا أحباءهم".

كما قدم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المدمر.

كما تقدم الأردن بالتعازي، وكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي في تغريدة له عبر منصة "اكس" السبت جاء فيها: "رحم الله ضحايا الزلزال بالمغرب وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأضاف "نقف مع الأشقاء بكل إمكاناتنا في مواجهة هذا المصاب، بتوجيه من الملك عبد الله، نتواصل مع أشقائنا لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي.. حمى الله المغرب الشقيق وأهله الكرام من كل شر.

كما وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، بالتواصل مع الأشقاء في المملكة المغربية لتقديم كل عون يحتاجونه في التعامل مع هذا الحدث المأساوي.

كذلك أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا هاما عبرت فيه عن تعازي بلادها الصادقة وتضامنها مع المملكة في ضحايا الزلزال.

وعبرت الوزارة الإماراتية؛ عن خالص تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي ، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما وجه المستشار الألماني أولاف شولتس السبت التعازي إلى أقارب ضحايا الزلزال "المدمر" في تغريدة له عبر موقع تويتر.

كما أعربت المملكة العربية السعودية، عن صادق مواساتها لمملكة المغرب، حكومة وشعبا فى المصاب الجلل الذى حل بهم ، وأكدت المملكة فى بيان لوزارة الخارجية السعودية، وقوفها بجانب المغرب، معربةً عن خالص تعازيها لأسر المتوفين، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة للمملكة المغربية وشعبها الشقيق.

كذلك أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عن تعازيه في ضحايا الزلزال معلنا الاستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة للمغرب.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان، أن محمد شياع السوداني أكد تضامن العراق حكومةً وشعباً ووقوفه مع المملكة المغربية الشقيقة.