مشهد يحبس الأنفاس.. أشهر مآذن المغرب على وشك الانهيار

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشهدا يحبس الأنفاس ضمن ما خلفه الزلزال الذي ضرب المغرب فجر اليوم، حيث تضررت معالم ومبان أثرية من ضمنها "جامع الكتيبة" وهو معروف بأشهر مآذن في المغرب، وهو على وشك الانهيار جراء الزلزال.

زلزال المغرب

وأعلن التليفزيون المغربي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة الليلة، إلى 632 قتيلا و329 مصابا.

وسبق وقد أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، أن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز "وسط غرب".