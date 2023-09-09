وسم زلزال المغرب يتصدر الترند.. ودعوات المصريين تلاحقه

الكارثة الأكبر

تعرض المغرب الشقيق لهزة أرضية قوية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في منتصف الليل الماضي، أدت إلى وفاة أكثر من 600 شخص حتى الآن، مما خلق حالة من الرعب في قلوب الأشقاء المغاربة وحزن وتعاطف المجتمع الدولي مع الدولة الشقيقة بعد تعرضها لأكبر زلزال مدمر في تاريخها.

وضرب الزلزال بلدة إغيل في ولاية الحوز على بعد حوالي 70 كيلومترًا (43.5 ميلا) جنوب مراكش، على عمق 18 كيلومترًا، وأسفر عن دمار كبير في عدة مناطق، وشعر به سكان العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر. وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، أعلنت عن وصول حصيلة ضحايا الزلزال حتى الآن إلى 632 قتيلا و329 مصابًا.

وناشدت السلطات المغربية المواطنين بسرعة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ المصابين جراء الزلزال، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لمساعدة العالقين وانتشال الضحايا.

وأصبح زلزال المغرب المدمر حديث وسائل التواصل الاجتماعي وتصدر قائمة "الترند" العالمية، كما توالت دعوات العالم العربي المتضامن مع أهل الدولة الشقيقة والداعية لهم بالخروج من هذه الكارثة دون المزيد من الضحايا، وانهالت عبارات التعزية لهم في هذه المصيبة الجللة.

وحسب استخدام أداة جوجل ترند تبين أن "زلزال المغرب" هو أول ما يبحث عنه المصريين في محرك البحث كما تلته العديد من الموضوعات المرتبطة به أيضًا.

وكانت الساعة العشرة صباحًا اليوم هي وقت ذروة البحث عن "زلزال المغرب" وذلك بمعدل 100 منشور في الساعة.

كما كانت محافظة مرسى مطروح هي المحافظة الأكبر في معدلات الاهتمام بالبحث عن أخبار "زلزال المغرب" تلتها محافظة شمال سيناء، ثم محافظة بورسعيد، وتلتها الأسكندرية، ثم محافظة القاهرة، كما ظلت معدلات البحث عن كلمات "المغرب- زلزال- ضحايا" في زيادة مستمرة .



وحسب موقع tweet bingder لتحليل تغريدات إكس فقد تم تداول 200 تغريدة تتعلق بالزلزال المغرب، بلغت أقصاها إعادة التغريدات بنسبة 63%.

وقد توالت دعوات المصريين والعرب عبر المنشورات المختلفة على صفحات الفيسبوك" باللطف بأهل المغرب وأهل العالم أجمع، كما أعرب بعضهم عن الخوف من تحذيرات مركز الرصد الأورومتوسطي لأهل المغرب عليهم.

نادي ريال مدريد يرسل تعازيه

كذلك نعى نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، ضحايا الزلزال الكبير ، وفي بيان صدر عن النادي الملكي صباح السبت، قدم رئيسه فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته "تعازيهم ومحبتهم لأسر الضحايا وللشعب المغربي بأسره"، كما تمنى النادي في بيانه الشفاء العاجل للمصابين، باعثاً إليهم بـ"مودته" ومتمنياً لهم "القوة" لمواجهة هذه المحنة.

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