السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكارثة الأكبر

وسم زلزال المغرب يتصدر الترند.. ودعوات المصريين تلاحقه

زلزال المغرب
زلزال المغرب

تعرض المغرب الشقيق لهزة أرضية قوية بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في منتصف الليل الماضي، أدت إلى وفاة أكثر من 600 شخص حتى الآن، مما خلق حالة من الرعب في قلوب الأشقاء المغاربة وحزن وتعاطف المجتمع الدولي مع الدولة الشقيقة بعد تعرضها لأكبر زلزال مدمر في تاريخها.

وضرب الزلزال بلدة إغيل في ولاية الحوز على بعد حوالي 70 كيلومترًا (43.5 ميلا) جنوب مراكش، على عمق 18 كيلومترًا، وأسفر عن دمار كبير في عدة مناطق، وشعر به سكان العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 400 كيلومتر. وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية، أعلنت عن وصول حصيلة ضحايا الزلزال حتى الآن إلى 632 قتيلا و329 مصابًا.

وناشدت السلطات المغربية المواطنين بسرعة التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ المصابين جراء الزلزال، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية لمساعدة العالقين وانتشال الضحايا.

وأصبح زلزال المغرب المدمر حديث وسائل التواصل الاجتماعي وتصدر قائمة "الترند" العالمية، كما توالت دعوات العالم العربي المتضامن مع أهل الدولة الشقيقة والداعية لهم بالخروج من هذه الكارثة دون المزيد من الضحايا، وانهالت عبارات التعزية لهم في هذه المصيبة الجللة.

وحسب استخدام أداة جوجل  ترند تبين أن "زلزال المغرب" هو أول ما يبحث عنه المصريين في محرك البحث كما تلته العديد من الموضوعات المرتبطة به أيضًا.

وكانت الساعة العشرة صباحًا اليوم هي وقت ذروة البحث عن "زلزال المغرب" وذلك بمعدل 100 منشور في الساعة.

كما كانت محافظة مرسى مطروح هي المحافظة الأكبر في معدلات الاهتمام بالبحث عن أخبار "زلزال المغرب" تلتها محافظة شمال سيناء، ثم محافظة بورسعيد، وتلتها الأسكندرية، ثم محافظة القاهرة، كما ظلت معدلات البحث عن كلمات "المغرب- زلزال- ضحايا" في زيادة مستمرة .
 

 

وحسب موقع tweet bingder  لتحليل تغريدات إكس فقد تم تداول 200 تغريدة تتعلق بالزلزال المغرب، بلغت أقصاها إعادة التغريدات بنسبة 63%.

 وقد توالت دعوات المصريين والعرب عبر المنشورات المختلفة على صفحات الفيسبوك" باللطف بأهل المغرب وأهل العالم أجمع، كما أعرب بعضهم عن الخوف من تحذيرات مركز الرصد الأورومتوسطي لأهل المغرب عليهم.

نادي ريال مدريد يرسل تعازيه

كذلك نعى نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، ضحايا الزلزال الكبير ، وفي بيان صدر عن النادي الملكي صباح السبت، قدم رئيسه فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته "تعازيهم ومحبتهم لأسر الضحايا وللشعب المغربي بأسره"، كما تمنى النادي في بيانه الشفاء العاجل للمصابين، باعثاً إليهم بـ"مودته" ومتمنياً لهم "القوة" لمواجهة هذه المحنة.

 

 

أقرأ أيضًا:

المغرب زلزال المغرب زلزال الضحايا الترند زلزال المغرب المدمر نادي ريال مدريد الإسباني السلطات المغربية

مواد متعلقة

"الزيادة السكانية".. الوحش الذي يلتهم قطار التنمية "تحليل بيانات"

بيزنس قاعات حفلات التخرج والرقص برداء الجامعة.. وخبيرة: "الأجيال اختلفت"

"بيزنس الزي المدرسي".. البُعبُع الذي ينتظر أولياء الأمور كل عام

"بنت أبويا".. أغنية أبكت ماجد الكدواني والجمهور مرتين (تحليل بيانات)

سريع الانتشار ويهرب من المناعة.. لماذا اختلف "بيرولا" عن سابقيه؟

وفقا لحصتها في الأوبك.. هل سيؤثر انقلاب الجابون على سعر النفط في العالم؟

منها العلمين.. جهود الشركة المتحدة في دعم المبادرات الرئاسية

مع ختامه.. كيف تفاعل الجماهير مع مهرجان العلمين؟ "تحليل بيانات"

الأكثر قراءة

بالدموع .. تامر أمين يحمل جثمان والدته للصلاة عليها

موعد إجازة المولد النبوي 2023 لجميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

مصر في قمة العشرين.. العالم يخطب ود "رمانة ميزان" الشرق الأوسط

خبراء دوليون: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة العشرين تعزز مباحثات المناخ

وسم زلزال المغرب يتصدر الترند.. ودعوات المصريين تلاحقه

الأعلى للإعلام: نجهز تعديلًا تشريعيًا يشمل البث المباشر عبر الإنترنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب