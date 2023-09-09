السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مراكش.. السكان يصفون لحظات الرعب فى "مدينة التراث"

أثار زلزال المغرب
أثار زلزال المغرب

كانت مراكش، المدينة السياحية القديمة المزدحمة، من بين أكثر مناطق المغرب تضررًا من الزلزال، الذي ضرب المملكة ليل الجمعة، وخلف مئات القتلى والمصابين.

وفي مراكش، أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، انهارت بعض المنازل، حيث يعمل السكان جاهدين لرفع الأنقاض، بينما ينتظرون وصول المعدات الثقيلة.

زلزال المغرب

وقال بعض أهالي المدينة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إن عددًا من المباني انهار، وعرض التلفزيون المحلي صورًا لسقوط مئذنة مسجد وتناثر الأنقاض على سيارات مهشمة.

كما رصدت لقطات لسور المدينة الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى، سقوط أجزاء منه وتناثرها في الشارع، فضلا عن شقوق كبيرة في أحد أقسامه.

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أثار زلزال المغرب 

وقال إبراهيم هيمي، وهو من سكان مراكش، إنه رأى سيارات إسعاف تخرج من البلدة القديمة، وإن العديد من واجهات المباني تضررت.

وأضاف أن "الخوف يسيطر على الكثيرين الذين ظلوا في الخارج تحسبًا لوقوع زلزال آخر".

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أثار زلزال المغرب 

وقالت هدى حفصي (43 عامًا) في مراكش، إن الثريا سقطت من السقف مما اضطرها للهرب إلى الشارع"، و"ما زلت في الطريق مع أطفالي والخوف ينتابنا".

وقالت امرأة أخرى تدعى دليلة فاهم، إن هناك تشققات في منزلها ولحقت أضرار بالأثاث.

وأضافت: "لحسن الحظ لم أكن قد نمت بعد، شعرت بالهزة وهربت عندما بدأ متاع البيت بالسقوط".

وأظهرت بعض المقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي، انهيار مبان وأنقاضًا في الشوارع، وأشخاصًا يهرولون للخروج من مركز للتسوق ومطاعم وأبنية سكنية، ويتجمعون في الشوارع.

وضرب الزلزال منطقة جبال الأطلس الكبير في المغرب، مما أدى إلى مقتل 296 شخصًا على الأقل وإصابة 153، وفق حصيلة أولية لوزارة الداخلية، وقال مسؤول إن معظم الوفيات وقعت في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها. 

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أثار زلزال المغرب 

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