مقتل 296 شخصا فى زلزال المغرب المدمر (صور)

مئات الإصابات وعالقون تحت الأنقاض..

أعلنت وزارة الداخلية المغربية في تقدير أولي، مقتل 296 شخصًا، وإصابة 153 آخرين نقلوا للمستشفيات، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد اليوم.

مستشفي ميداني لاستقبال ضحايا زلزال المغرب

وسُجل وقوع الضحايا في أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودان.

وقال مسؤول محلي، إن معظم الوفيات كانت في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها.

أثار زلزال المغرب

زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر يضرب إقليم الحوز

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، في المغرب، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب.

وأشار المعهد الوطني للجيوفيزياء، إلى أن الهزات الارتدادية، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب، يمكن أن تتواصل، مضيفًا أنه "يُنتظر أن تتواصل الهزات الارتدادية بضعة أيام أو بضعة أسابيع قبل أن تختفي"، وفق وسائل إعلام مغربية.

ودفع الزلزال الناس إلى النزول إلى الشوارع.

أثار زلزال المغرب

أثار زلزال المغرب

بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا قويًا بقوة 6.8 درجة ضرب وسط المغرب، وأضافت أن مركز الزلزال كان على بعد 71 كيلومترًا، جنوب غربي مراكش، وعلى عمق 18.5 كيلومترًا.

وقال سكان مراكش، أقرب مدينة كبيرة إلى مركز الزلزال، إن بعض المباني قد انهارت في الجزء القديم من المدينة، وهي المصنفة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وأظهرت لقطات لسور المدينة الذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى شقوقًا كبيرة في أحد أقسامه وسقوط أجزاء منه وتناثر الأنقاض في الشارع.

أثار زلزال المغرب

أثار زلزال المغرب

أثار زلزال المغرب

اقرأ أيضًا

رويترز: زلزال بقوة 7 درجات يضرب المغرب

بعد الزلزال المدمر .. خروج أهل المغرب إلى الشوارع ومخاوف من الهزات الارتدادية «صور»