الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برعاية مستقبل وطن..

مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية في السويس (فيديو)

جانب من المراجعة
جانب من المراجعة النهائية

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، مبادرة لتقديم المراجعات النهائية بالمجان، بجميع المواد لطلاب الشهادة الإعدادية.

حضور آلاف الطلبة والطالبات 

وحضر آلاف الطلبة اليوم مراجعة مادة اللغة العربية، التي قدمها الأستاذ محمود رمضان والاستاذ محمد رفعت أحد أشهر معلمي اللغة العربية بمحافظة السويس.

وامتلأت قاعة نادي مصر إيران بالطلبة والطالبات قبل ما يقرب من ساعة من موعد بدء المحاضرات التي شملت أغلب اجزاء منهج مادة اللغة العربية.

حرص الحزب على مساعدة الطلاب 

وقال أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس النائب أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ أنه انطلاقا من سياسة الحزب في رفع العبء عن كواهل الآباء  ومشاركة منه في الاهتمام مستقبل الأبناء نظم الحزب محاضرات للمراجعة النهائية بجميع المواد.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن تلك المحاضرات مستمرة طوال فترة الإمتحانات لتغطي جميع المواد الدراسية بالمرحلة الاعدادية.

وأوضح أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس أن الحزب حرص على اختيار معلمين مشهود لهم بالكفاءة وحسن السيرة ومحبة الطلبة في السويس.

وقال محمود رمضان إنه لا يألو جهدا تجاه أي نشاط من شأنه مساعدة الطلبة والطالبات وبث الطمأنينة بداخلهم، مشيرا إلى الواجب المجتمعي الذي يقع على عاتق كل شخص كل في مجال عمله.

وقال محمد رفعت أنه يرحب بأي تعاون في مصلحة الطلاب موضحا أن المحاضرة اليوم شملت جميع اجزاء المنهج بشكل مبسط مدعوما بوسائل المساعدة البصرية.

واعرب محمد عادل أحد الطلبة الذين حرصوا على حضور محاضرة المراجعة النهائية بمادة اللغة العربية عن مدى رضاه عن الشرح الذي قدمه الاساتذة لمدة تجاوزت الثلاث ساعات.

وأكد منة محمود أنها ستحضر جميع محاضرات المواد الأخرى حتى تحصل على اكبر استفادة تساعدها على جمع أكبر قدر من الدرجات في الإمتحانات 

 

مرفق لينك اللايف 

https://www.facebook.com/share/v/XL2f5aAMGyhKwcnB/?mibextid=qi2Omg

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السويس حزب مستقبل وطن المراجعة النهائية اللغة العربية

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