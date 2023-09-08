ميسى يكشف سبب استبداله أمام الإكوادور

كشف ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، اليوم، عن سبب استبداله في مباراة منتخب بلاده الأرجنتين أمام الإكوادور، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على الإكوادور بهدف دون مقابل، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية.

ميسي تم استبداله بزميله بالاسيوس في الدقيقة 89 بعد تسجيله هدف الانتصار في الدقيقة 78 من ركلة حرة مباشرة.

وقال ميسي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لقد خرجت لأنني كنت متعباً بعض الشيء، ربما لن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي سيحدث فيها ذلك (استبداله خلال الدقائق الأخيرة من المباراة). كل شيء جيد، أنا بخير".

وتابع: "لقد لعبنا ضد فريق عظيم، يملك لاعبين جيدين وأقوياء بدنياً. الجميع يريد دائمًا الفوز على الأرجنتين، بل وأصبحوا أكثر من ذلك بعد أن أصبحنا أبطال العالم".

وأوضح: "لا يمكننا الاسترخاء، علينا تحسين ما كنا نفعله، الهدف هو التأهل لكأس العالم مرة أخرى. لقد استمتعنا حقًا بما فعلناه ولكن علينا أن نتطلع إلى الأمام".

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام بوليفيا مساء الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من التصفيات.