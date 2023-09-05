لويس فان خال: تتويج الأرجنتين بكأس العالم كان مخططاً له

علّق لويس فان خال، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، على أحداث مباراة فريقه ضد منتخب الأرجنتين في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم الماضية، قطر 2022.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 على حساب منتخب فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.

فان خال يهاجم لاعبي الأرجنتين: تجاوزوا حدودهم

وقال فان خال في تصريحات لشبكة NOS الهولندية: "لا أود التحدث كثيرًا عن هذه المباراة، ولكن عليك أن ترى كيف سجلنا وكيف سجل لاعبو الأرجنتين أهدافهم، هناك العديد من لاعبي الأرجنتين تجاوزوا حدودهم ولم تتم معاقبتهم، في رأيي هذه المباراة كان مرتبًا لها أن تنتهي بهذا الشكل".

ورد مراسل القناة على تصريحات فان خال قائلًا بم تعني؟ فأجاب: “أعني كل كلمة قُلتها”.

وشهدت مباراة هولندا والأرجنتين اشتباكات بين لاعبي الفريقين ومشادات وصلت إلى حد احتفال ليونيل ميسي بتسجيله الهدف الثاني للأرجنتين بشكل استفزازي أمام لويس فان خال.

وبسؤاله عما إذا كان ميسي استحق التتويج بكأس العالم، أجاب: "أعتقد أن ميسي استحق أن يتوج بكأس العالم".