ليونيل ميسي يواصل تألقه ويقود إنتر ميامي للفوز على لوس أنجلوس بثلاثية

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز على نظيره لوس أنجلوس، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

وتمكّن فريق إنتر ميامي من تحقيق فوز ثمين على منافسه لوس أنجلوس بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي.

ميسي يساهم في فوز إنتر ميامي على لوس أنجلوس بثلاثية مقابل هدف

ولم يسجل ليونيل ميسي أي أهداف في مباراة اليوم، ولكنه صنع هدفين رائعين لزملائه قاد بهما إنتر ميامي نحو مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الأمريكي.

وافتتح فارياس التهديف، بتسجيله الهدف الأول لفريقه إنتر ميامي في الدقيقة 14 من زمن اللقاء.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز جوردي ألبا فوز إنتر ميامي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 52، بعد تمريرة رائعة من زميله ميسي.

وفي الدقيقة 83 من اللقاء، أضاف لويناردو كامبانا الهدف الثالث لصالح إنتر ميامي بتمريرة رائعة أيضًا من ليونيل ميسي.

وبعد محاولات عديدة من الفريق الخِصم، تمكّن ريان هولينجشييد من تقليص الفارق وتسجيل هدف لوس أنجلوس الوحيد في الدقيقة 91 من زمن اللقاء.

ماذا قدم ليونيل ميسي مع إنتر ميامي حتى الآن؟

ويُعد ليونيل ميسي أحد أهم الركائز الأساسية في فريق إنتر ميامي، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر بالمجان.

وشارك ليونيل ميسي في 11 مباراة مع إنتر ميامي حتى الآن، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وحقق 10 انتصارات وتعادل وحيد.

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

وبعد هذا الفوز الثمين، يتواجد فريق إنتر ميامي في المركز الرابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب المجموعة الشرقية من بطولة الدوري الأمريكي برصيد 25 نقطة، وذلك بعد خوض 25 جولة في المسابقة.

بينما يتواجد فريق لوس أنجلوس في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الغربية من بطولة الدوري الأمريكي برصيد 40 نقطة.