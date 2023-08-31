رغم مشاركة ميسى.. إنتر ميامى يتعادل سلبيًا مع ناشفيل فى الدورى الأمريكى

وقع فريق إنتر ميامي الأمريكي في فخ التعادل السلبي مع منافسه ناشفيل، ضمن منافسات المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي.

إنتر ميامي يتعادل سلبيًا مع ناشفيل في الدوري الأمريكي

وفشل لاعبو إنتر ميامي وناشفيل في تسجيل أي أهداف على مدار شوطي المباراة، التي أقيمت على ملعب "درايف بينك استاديوم"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الشرقية من بطولة الدوري الأمريكي.

وشهدت المباراة مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أساسيًا، في ثاني مباراة له في الدوري الأمريكي، ولكنه فشل في هز شباك الخِصم لأول مرة بعد 9 مباريات متتالية في جميع المسابقات.

وبالتالي، يتوقف رصيد ليونيل ميسي عند 11 هدفًا سجلها خلال 10 مباريات خاضهم مع فريق إنتر ميامي.

كما رصدت أحد المقاطع، ظهور ميسي وهو غاضب من جاك ماهر، مدافع ناشفيل، بعد تدخل من الأخير على ميسي داخل منطقة الجزاء.

وكانت أول مباراة لـليونيل ميسي في الدوري الأمريكي، التي شارك فيها كبديل أمام نيويورك ريد بولز، والتي انتهت بفوز إنتر ميامي بهدفين دون رد.

وتُعد هذه المباراة، هي المواجهة الثانية لـميسي أمام ناشفيل، حيث تقابلا من قبل في نهائي كأس الدوريات، والتي انتهت بفوز إنتر ميامي بنتيجة 10-9 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

موعد مباراة إنتر ميامي المقبلة في الدوري الأمريكي

ويستعد فريق إنتر ميامي لمواجهة نظيره لوس أنجلوس إف سي، ضمن منافسات المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إنتر ميامي ضد لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الخامسة فجرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق إنتر ميامي حاليًا في المركز الرابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 22 نقطة، بعد خوض 24 جولة من المسابقة، بينما يتواجد ناشفيل في المركز السابع برصيد 39 نقطة، بعد خوض 26 جولة.

وقبل وصول ميسي، حقق فريق إنتر ميامي الفوز في 6 مباريات فقط، وثلاثة تعادلات، بينما تلقى 14 هزيمة في الدوري الأمريكي.