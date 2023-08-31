تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

كشفت تقارير صحفية، الأربعاء، موقف نادي ليفربول الإنجليزي من التخلي عن لاعبهم المصري محمد صلاح لـ اتحاد جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير قد أكدت بأن الاتحاد يجهز عرضًا يقارب 120 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، للتعاقد مع صلاح من ليفربول.

وبحسب صحيفة “تايمز” البريطانية، فإن ليفربول لم يتلق حتى الآن أي عرض رسمي من اتحاد جدة، للتعاقد مع صلاح هذا الصيف.

وأوضح التقرير أنه حتى حال تقدم الاتحاد بعرض الـ 120 مليون جنيه إسترليني، فلا توجد نية لـ ليفربول، لبيع محمد صلاح.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، سافر أمس إلى أوروبا، وتحديدًا في مدينة كان الفرنسية، من أجل إنهاء الصفقات الأخيرة في الميركاتو الصيفي للأندية السعودية، حيث أن صلاح هو الهدف الرئيسي لهم حاليًا.

وأوضح التقرير أن المسئولين السعوديين تلقوا إشارات إيجابية من محمد صلاح، من أجل التقدم بعرض للتعاقد معه من ليفربول، حيث يرون اللاعب كونه أكبر مشروع لهم على الإطلاق.

تفاصيل عرض اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح لاعب ليفربول

وأشارت الصحيفة إلى أن اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض بقيمة 118 مليون جنيه إسترليني لـ ليفربول، من أجل التعاقد مع محمد صلاح، حيث سيختبرون عزمهم على التمسك بـ “مو”، في ظل إصرار الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، في الإبقاء على نجمه في “أنفيلد” هذا الصيف.

وتابع التقرير أن موقف ليفربول حازم بأن نجمه ليس للبيع، وسيكون يورجن كلوب غاضبًا من ناديه إذا وافقوا على بيع صلاح هذا الصيف.

وقال كلوب يوم الجمعة الماضي إنه ليس هناك ما يمكن الإبلاغ عنه أو الحديث عنه عندما سئل عن عرض لصلاح، حيث لم يتم اتخاذ أي نهج رسمي من قبل الاتحاد، رغم تأكيدات سعودية باقتراب اللاعب من الانضمام لـ “النمور”.

وتظل نافذة الانتقالات السعودية مفتوحة حتى 7 سبتمبر، بعد أسبوع من إغلاق الفترة الإنجليزية، مما أثار غضب يورجن كلوب مدرب ليفربول.

ويبلغ صلاح من العمر 31 عامًا ويتقاضى حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا في ليفربول، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.