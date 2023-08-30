أحدهما عربي.. ثنائي برشلونة بديلا محمد صلاح في ليفربول

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي، عملية البحث عن بديل لمحمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز، خاصة في ظل محاولات نادي اتحاد جدة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحاول نادي اتحاد جدة ضم محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لكن حتى الآن يرفض نادي ليفربول رحيل اللاعب بشكل قاطع.

ليفربول يحدد بديلا محمد صلاح

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي ليفربول تواصل مع إدارة برشلونة وسألهم عن موقف الثنائي آنسو فاتي وعبدالصمد الزلزولي تمهيدًا للتفاوض على ضمهم في حالة رحيل محمد صلاح عن صفوف الريدز.

ويدرس ليفربول كيفية تعويض محمد صلاح في حالة رحيله المحتملة خاصة في ظل إصرار اتحاد جدة على ضمه ومحاولته لإغراء اللاعب والنادي من أجل الموافقة على الصفقة.

ويدرك نادي ليفربول أن المنافسة على آنسو فاتي لن تكون سهلة وذلك بسبب اهتمام توتنهام هوتسبير وتشيلسي بضمه.

ولا تستبعد إدارة برشلونة رحيل أي من الثنائي عن صفوف الفريق بسبب الظروف المالية للنادي.

ويعمل برشلونة على إنهاء بعض الأمور المعلقة في قائمة الفريق مثل موقف إريك جارسيا واهتمام نادي جيرونا بضمه أو كليمن لينجليه والذي بات قريبًا من الانتقال لنادي أستون فيلا.

محمد صلاح يلعب ضمن صفوف ليفربول منذ انتقاله من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه، مشاركًا في 307 مباريات، وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز ببطولة بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.

وينتهي عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول بحلول 30 يونيو 2025، أي أن رحيله عن صفوف الريدز يجب أن يتم بموافقة النادي وفي حالة وصوله لمطلع عام 2025 بدون تمديد عقده مع النادي سيصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للإدارة.