الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بديل "صلاح".. جواو فيليكس يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

جواو فيليكس ومحمد
جواو فيليكس ومحمد صلاح

تحوم الشكوك حول مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس، جناح أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وربطت التقارير الصحفية اسم جواو فيليكس، بإمكانية الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد، في ظل اهتمام نادي برشلونة بالحصول على خدماته.

رومانو يكشف موقف جواو فيليكس من الانضمام إلى ليفربول لتعويض محمد صلاح

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي ليفربول الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع جواو فيليكس في الصيف الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن ليفربول دخل في سباق التنافس على ضم جواو فيليكس، لتعويض الرحيل المحتمل لنجمنا المصري محمد صلاح، في ظل اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي في التعاقد معه هذا الصيف.

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" –"تويتر سابقًا"-، بأن برشلونة سيتحرك خلال 48 ساعة المقبلة؛ من أجل حسم صفقة جواو فيليكس، مع مراعاة قواعد قانون اللعب المالي النظيف.

من جهته؛ يريد جواو فيليكس الانضمام إلى صفوف برشلونة، وتحقيق حلمه بارتداء القميص الكتالوني فقط، ولا يفكر في الانتقال للدوري الإنجليزي أو الدوري السعودي.

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ليفربول يُراقب جواو فيليكس تحسبًا لرحيل محمد صلاح

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غياب محمد صلاح.. التشكيل المثالى لبطولة الدورى الإنجليزى

 

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدورى الإنجليزى

يستعد فريق ليفربول لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أستون فيلا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بعد خوض ثلاث جولات.

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