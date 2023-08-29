الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفربول يُراقب جواو فيليكس تحسبًا لرحيل محمد صلاح

فيليكس
فيليكس

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن البديل المحتمل لمحمد صلاح في ليفربول الإنجليزي، هذا الصيف.

ويواصل اتحاد جدة السعودي، محاولاته لضم محمد صلاح هذا الصيف قبل غلق باب الانتقالات في السعودية بداية الشهر المقبل.

وقالت صحيفة “صن” الإنجليزية، إن ليفربول حدد البرتغالي جواو فيليكس جناح أتلتيكو مدريد الإسباني كبديل محتمل لصلاح في ليفربول حال رحيل الأخير.

ولعب جواو فيليكس معارًا في النصف الثاني من الموسم المنقضي لتشيلسي الإنجليزي.

وتعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس صيف عام 2019، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 127 مليون يورو.

كلوب يحسم مصير محمد صلاح فى ليفربول 

يأتي ذلك في أعقاب قرار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن محمد صلاح ليس قابلًا للبيع، وسيستمر مع الريدز بصورة طبيعية في الموسم الجاري 2023-2024. 

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا ثمينًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، خلال الموسم الجديد 2023 - 2024.

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