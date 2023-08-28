150 مليون يورو.. عرض قياسى جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف الحالي، في ظل الاهتمام القوي من قِبل نادي اتحاد جدة السعودي بضمه.

عرض جديد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، نقلًا عن شبكة "CBS" الأمريكية الشهيرة، فإن نادي اتحاد جدة السعودي قدّم عرضًا جديدًا للحصول على خدمات محمد صلاح في الصيف الحالي.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن اتحاد جدة السعودي قدّم عرضًا يبلغ قيمته 150 مليون يورو، من أجل إغراء محمد صلاح، وإقناع نادي ليفربول بالسماح برحيل اللاعب.

وأضافت شبكة "cbs sports" الأمريكية، في تقريرها، أن العرض يتضمن حصول ليفربول على 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 مليون يورو مرتبطة بأداء محمد صلاح وفقًا لشروط معينة في العقد بين الطرفين.

كذلك سيحصل محمد صلاح على راتب يوازي ما يحصل عليه الثنائي كريستيانو رونالدو ونيمار مع ناديي النصر والهلال على الترتيب.

وفي حال الموافقة، فإن محمد صلاح سيكون أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، متفوقًا على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انضم إلى صفوف الهلال، مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز ومتغيرات.

كلوب يحسم مصير محمد صلاح فى ليفربول

يأتي ذلك في أعقاب قرار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن محمد صلاح ليس قابلًا للبيع، وسيستمر مع الريدز بصورة طبيعية في الموسم الجاري 2023-2024. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا ثمينًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول المقبلة فى الدورى الإنجليزى

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أستون فيلا، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.