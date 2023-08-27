صحيفة سعودية: محمد صلاح لاعبًا فى اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن إدارة نادي اتحاد جدة حسمت صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة المدينة السعودية، في تغريدة مقتضبة نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: "الدولي المصري محمد صلاح اتحادي.. وتسوية مالية تتيح لليفربول التعاقد مع بديل".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن محمد صلاح ذهب إلى مدينة دبي، الإماراتية، لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام رسميًا إلى فريق الاتحاد السعودي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ليفربول قد يتجه إلى بيع صلاح، بسبب العرض المالي الضخم المقدم له، والمقدر بـ60 مليون جنيه إسترليني.

120 مليون جنيه إسترلينى راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة

وسيحصل النجم المصري على 120 مليون جنيه إسترليني في 3 مواسم، هي مدة عقده مع الاتحاد السعودي.

وكانت القناة الرياضية السعودية قد ذكرت، أمس، أن صلاح سيخوض اليوم آخر مباراة له مع ليفربول، قبل الانضمام إلى النادي السعودي.

وسيحل ليفربول، اليوم، ضيفًا على نيوكاسل يونايتد، في السادسة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن قائمة أجانب فريق الاتحاد السعودي تضم كلًا من الفرنسي كريم بنزيمة، ومواطنه نوجولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والرباعي البرازيلي رومارينيو، وإيجور كورنادو، ومارسيلو جروهي، وفابينيو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وسيتعين على «العميد» الاستغناء عن أحد لاعبيه، من أجل قيد محمد صلاح.