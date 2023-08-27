الأحد 27 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صحيفة سعودية: محمد صلاح لاعبًا فى اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية سعودية عن أن إدارة نادي اتحاد جدة حسمت صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقالت صحيفة المدينة السعودية، في تغريدة مقتضبة نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: "الدولي المصري محمد صلاح اتحادي.. وتسوية مالية تتيح لليفربول التعاقد مع بديل".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن  محمد صلاح ذهب إلى مدينة دبي، الإماراتية، لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام رسميًا إلى فريق الاتحاد السعودي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ليفربول قد يتجه إلى بيع صلاح، بسبب العرض المالي الضخم المقدم له، والمقدر بـ60 مليون جنيه إسترليني.

120 مليون جنيه إسترلينى راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة

وسيحصل النجم المصري على 120 مليون جنيه إسترليني في 3 مواسم، هي مدة عقده مع الاتحاد السعودي.

وكانت القناة الرياضية السعودية قد ذكرت، أمس، أن صلاح سيخوض اليوم آخر مباراة له مع ليفربول، قبل الانضمام إلى النادي السعودي.

وسيحل ليفربول، اليوم، ضيفًا على نيوكاسل يونايتد، في السادسة والنصف مساءً، ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن قائمة أجانب فريق الاتحاد السعودي تضم كلًا من الفرنسي كريم بنزيمة، ومواطنه نوجولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والرباعي البرازيلي رومارينيو، وإيجور كورنادو، ومارسيلو جروهي، وفابينيو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وسيتعين على «العميد» الاستغناء عن أحد لاعبيه، من أجل قيد محمد صلاح.

اتحاد جدة محمد صلاح ليفربول الإنجليزي ليفربول نيوكاسل يونايتد كريم بنزيمة

مواد متعلقة

يصل دبى لإجراء الفحص الطبى.. آخر تطورات مفاوضات اتحاد جدة مع صلاح

ماذا ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى؟

الأكثر قراءة

عصرًا.. تشييع نقيب قراء الشرقية لمثواه الأخير بقرية الصفا

"من خطف لجثة وقتل".. حيلة فتاة لخطف ابن خالتها انتهت بكارثة فى قليوب

البنك الدولى: منطقة الشرق الأوسط استجابت لأزمة كورونا باتخاذ تدابير الحماية الاجتماعية

صحيفة سعودية: محمد صلاح لاعبًا فى اتحاد جدة

"الدستور" تكشف سر استبعاد ميدو من العمل فى الزمالك مع اللجنة الثلاثية

المحكمة تقضى بقبول طلب "رد الاعتبار" لهشام طلعت مصطفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الحوار الوطنى.. والعلمانية الغائبة!

علي سعدة

خروج الفئران من جحورها

حسين دعسة

بريكس بلس "BRICS Plus".. ماذا فى جعبة المواجهة مع الغرب؟

د.أحمد الخميسى

اللغة والاستدلال على المعنى

أحمد الصغير

ماذا حدث لعلوم مصر الطبية بعد الغزو العربى؟

منى رجب

مع السيسى.. استكمالًا لتمكين المرأة

وائل لطفي

لماذا لا تبيع الحكومة الأمل للناس؟

ماجد حبته

مصر 80 روسيا

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"العارورى" يهدد بحرب متعددة الجبهات.. ونتنياهو يرد: أنت تعرف لماذا تختبئ

بودابست 2023.. إسرائيل تحصل على الميدالية الفضية فى بطولة العالم لألعاب القوى

"تهديد متبادل".. كيف تتعامل إسرائيل مع ميدان العمليات فى الضفة الغربية؟