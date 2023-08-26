سكاى سبورتس: تطور صادم فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد في مستقبل محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وتسعى إدارة نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وضمه لصفوف الفريق، ولكن إدارة الريدز رفضت رحيله، طالع آخر التطورات هنا.

وذكر رودي جاليتي، صحفي سكاي سبورتس أن محمد صلاح أخبر إدارة ليفربول برغبته في الانتقال لصفوف اتحاد جدة من أجل خوض تجربة جديدة في السعودية.

ويلعب صلاح ضمن صفوف ليفربول منذ رحيله عن نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه.

وأكد جاليتي أن القرار النهائي في يد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق وإدارة النادي، خاصة أن العرض المقدم حاليًا أكبر من 100 مليون دولار.



وأفاد جاليتي بأن الموعد النهائي للرد على العرض هو 28 أغسطس الجاري.



وشارك محمد صلاح منذ انتقاله لليفربول في 307 مباريات، وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز ببطولة بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.