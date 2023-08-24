الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"لا تفاوض".. فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول مستقبل صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

مازال مستقبل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول وقائد المنتخب الوطني يسيطر على أنباء سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت تقارير صحفية أن نادي اتحاد جدة السعودي دخل في مفاوضات مع نظيره ليفربول من أجل التعاقد مع محمد صلاح، ووصلت بعض التقارير للحديث عن موافقة صلاح على الصفقة، طالع من هنا.

وذكر فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، أن نادي ليفربول أوضح موقفه لمحمد صلاح ولنادي اتحاد جدة بشأن الصفقة المزمعة.

وأفاد رومانو أن ليفربول أبلغ صلاح واتحاد جدة أنه لا توجد لديهم نية للتفاوض على رحيل محمد صلاح، مشيرًا إلى أن إدارة الريدز تعتبر صلاح غير قابل للبيع.

وأضاف رومانو أن عرض اتحاد جدة "الفلكي" مازال قابلًا للتفاوض خلال الفترة المقبلة ولكن الطريقة الوحيدة هي أن يفرض صلاح هذه الخطوة على ليفربول.

وسبق أن نفى ديان لوفرين، زميل محمد صلاح السابق فكرة انتقاله لصفوف نادي اتحاد جدة قائلًا: "توقفوا عن الأكاذيب".

فيما كشفت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية عن قيمة العرض المقدم من اتحاد جدة لضم صلاح، والذي بلغ 100 مليون يورو تُدفع لليفربول، بالإضافة إلى حصول "مو" على راتب قدره 200 مليون يورو في 3 سنوات مقبلة.

ويلعب صلاح ضمن صفوف ليفربول منذ رحيله عن نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه.

ومنذ انضمامه لصفوف الريدز، لعب محمد صلاح 307 مباريات بقميص الفريق، وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق.

وساهم صلاح في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.

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