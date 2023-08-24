beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

أفادت تقارير صحفية أن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، نجم ليفربول الإنجليزي، اتخذ قرارًا بشأن انتقاله لفريق اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم صلاح بالانضمام لصفوف فريق اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الجارية، وأشارت بعض التقارير إلى أن النادي السعودي دخل في مفاوضات جادة مع صلاح وممثليه من أجل إقناعه بالانتقال لصفوف الفريق، طالع آخر التطورات من هنا.

صلاح يوافق على الانضمام لاتحاد جدة

ووفقًا لما ذكرته شبكة بي إن سبورتس الإخبارية، فإن محمد صلاح وافق على عرض نادي اتحاد جدة للانضمام لصفوفهم.

وأشارت الشبكة إلى أنه يتبقى إتمام الاتفاق بين ليفربول واتحاد جدة من أجل انتقال صلاح لصفوف الفريق السعودي.

فيما ذكرت شبكة ريليفو الإسبانية أن محمد صلاح بات قريبًا من الانضمام لاتحاد جدة معللة ذلك بتقارب المعتقدات الدينية مع السعودية باعتباره يعتنق الإسلام، ومشيرة إلى أن الاتحاد عرض على صلاح راتبًا أعلى من راتب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر.

وسبق أن نفى ديان لوفرين، لاعب فريق ليون الفرنسي وليفربول السابق، انتقال صلاح لاتحاد جدة بعدما رد على خبر نشره أحد الحسابات المختصة بنقل أخبار انتقالات اللاعبين عبر منصة التواصل الاجتماعي والتدوينات القصيرة "إكس" تويتر سابقًا عن تطورات موقف انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة، قائلًا: "توقفوا عن الكذب".

ويلعب صلاح ضمن صفوف ليفربول منذ رحيله عن نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه.

ومنذ انضمامه لصفوف الريدز، لعب محمد صلاح 307 مباريات بقميص الفريق، وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق.