آخر تطورات مصير محمد صلاح مع ليفربول وتفاصيل عرض اتحاد جدة

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مستقبل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

مصير محمد صلاح مع ليفربول

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى أن محمد صلاح قد يرحل عن صفوف ليفربول هذا الصيف، في ظل اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالحصول على خدماته.

عرض ضخم لضم محمد صلاح

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن نادي اتحاد جدة يُجهز عرضًا ضخمًا لإقناع محمد صلاح بالانضمام إلى الدوري السعودي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن اتحاد جدة السعودي يستعد لتقديم عرض ضخم يبلغ قيمته 300 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها الصادر اليوم الخميس، أن عرض الاتحاد السعودي يقتضي بحصول ليفربول على 100 مليون يورو.

بينما يحصل محمد صلاح على 200 مليون يورو، على أن يوّقع على عقد لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2026.

وكانت التقارير الإعلامية الواردة من السعودية، قد أفادت خلال الساعات القليلة الماضية، أن التفاوض مع محمد صلاح وصل لمرحلة متقدمة، مُشيرة إلى أن رئيس اتحاد جدة سافر إلى بريطانيا؛ لإنهاء الإجراءات وحسم الصفقة في أقرب وقت ممكن. لمطالعة التفاصيل من هنا.

دلائل انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

ورغم التقارير الصحفية التي تؤكد اقتراب محمد صلاح إلى الدوري السعودي، من خلال بوابة اتحاد جدة، ولكن يظل نادي ليفربول بمثابة عائق كبير للمسئولين السعوديين.

وهو الأمر الذي أفاد به الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، حيث أكد قبل أيام عبر قناته على "يوتيوب"، أن موقف ليفربول واضح تمامًا بشأن مستقبل محمد صلاح، وأنه غير قابل للمس أو البيع.

ولا ينوي ليفربول بيع محمد صلاح، في ظل عدم تواجد بديل مناسب ليحل محله في صفوف الفريق خلال الموسم الجاري 2023-2024، والذي انطلق منذ أسبوعين فقط.

من جانبه، يريد محمد صلاح أيضًا مواصلة مجده الأوروبي وتحطيم الأرقام القياسية المُسجلة باسم أساطير كرة القدم، والانفراد بالهداف التاريخي لليفربول في البطولات الأوروبية، بالإضافة إلى محاولة العودة للمشاركة مجددًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن محمد صلاح، صاحب الـ31 عامًا، قد انضم إلى صفوف ليفربول في عام 2017، قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو.

وبدأ محمد صلاح مسيرته الاحترافية في عام 2012، بقميص بازل السويسري، ومنها إلى تشيلسي الإنجليزي، ثم فيورنتينا وروما الإيطاليين، وحاليًا يتألق مع ليفربول.