3 أسباب تمنع صلاح من الانتقال للدوري السعودي

يواصل نادي اتحاد جدة السعودي، مساعيه هذا الصيف لخطف نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وأوضحت التقارير السعودية الأخيرة، أن رئيس النادي السعودي في لندن لمحاولة إنهاء صفقة الدولي المصري.

وكان الرد الرسمي الوحيد من جانب اللاعب هو وكيل أعماله رامي عباس الذي نفى ذلك وأن محمد مستمر مع ليفربول.

“الدستور” في السطور التالية يستعرض أبرز الأسباب التي تجعل “مو” يستمر مع ليفربول ويرفض العرض السعودي.

المجد الأوروبي

لطالما ما أكد صلاح أكثر من مرة في تصريحاته السابقة، بأنه يريد الاستمرار مع النادي الإنجليزي وأن يواصل تحطيم الأرقام القياسية، إذ أنه دائمًا ما كان يحلم باللعب لليفربول منذ صغره وعندما جاءت فرصته انتقل في صيف 2017 ومن حينها أصبح أسطورة حقيقية.

بجانب ذلك، يطمح صلاح لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدما اقترب من تحطيم بعضها وعلى رأسها الهداف التاريخي للنادي.

صلاح وصل للمرتبة الخامسة في ترتيب هدافي الريدز عبر التاريخ وإذا استمر لأطول فترة ممكنة في النادي قد يصل للصدارة.

كما يريد الانفراد بالهداف التاريخي لليفربول في البطولات الأوروبية

بطولات أخرى مع ليفربول

سبب آخر لتواجد صلاح في ليفربول هو تحقيق المزيد من البطولات التي تضاف إلى تاريخه حيث يسعى لتتويج جديد بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

صلاح يمتلك 7 ألقاب مع ليفربول ويسعى لأن يزيد دولاب بطولاته أكثر وأكثر مع النادي الإنجليزي.

المشاركة في البطولات الأوروبية

سبب آخر قد يجعل صلاح يبقى هو المشاركة الدائمة في البطولات الأوروبية التي يحلم بها أي لاعب في العالم.

ويشارك هذا الموسم صلاح في الدوري الأوروبي بعد أن فقد فريقه الموسم الماضي مركز مؤهل لدوري الأبطال.

ويريد صلاح أن يعود مع ليفربول للمشاركة في دوري الأبطال بداية من الموسم المقبل.