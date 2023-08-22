الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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صحفي سعودى يكشف كواليس صفقة انتقال محمد صلاح لـ"اتحاد جدة"

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الكاتب الصحفي السعودي فهد الجلعودي، كواليس صفقة انتقال محمد صلاح لـ"اتحاد جدة"، قائلًا: "إن وجود محمد صلاح في الدوري السعودي مسألة وقت، فإذا لم يكن خلال هذه الصيفية التي ستنتهي بعد أسبوعين سيكون في الشتوية أو الموسم المقبل". 

وأضاف الجلعودي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر فضائية النهار، أن رئيس نادي الاتحاد أمس نشر صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشير من خلالها أنه في لندن، لافتاً إلى أن هذه الصورة أعطت انطباعا كبيرا بأن التفاوض مع الكابتن محمد صلاح يأتي في مرحلة متقدمة.

وأوضح أن التفاوض مع محمد صلاح وصل لمرحلة متقدمة ورئيس اتحاد جدة سافر إلى بريطانيا؛ لإنهاء الإجراءات. 

تامر أمين انتقال محمد صلاح اتحاد جدة الدوري السعودي ليفربول

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