الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يورجن كلوب يؤكد: موقفنا لم يتغير.. محمد صلاح ليس للبيع

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن موقف ناديه من عرض اتحاد جدة السعودي، للتعاقد مع محمد صلاح لاعب الفريق.

وكانت تقارير قد أكدت أن صلاح سيلعب آخر مبارياته مع ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، ومن ثم الخضوع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لـ اتحاد جدة.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة “beIN Sports” قبل انطلاق المباراة أمام نيوكاسل:" موقفنا لم يتغير.. محمد صلاح ليس للبيع".

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محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى

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صحيفة سعودية: محمد صلاح لاعبًا فى اتحاد جدة

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانت جيمس بارك"، معقل فريق "الماجبيز".

وتُنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، فيشهد قيادة محمد صلاح لخط الهجوم، في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال لـ اتحاد جدة السعودي.

ونستعرض تباعًا تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارو إيندو - دومنيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

وكان فريق ليفربول قد فاز على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد رود، بعد التعادل في الجولة الأولى خارج الديار، أمام الفريق اللندني تشيلسي بهدف لمثله.

أما نيوكاسل يونايتد فخسر بصعوبة أمام مضيفه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، بعد اكتساح أستون فيلا بخماسية في الجولة الأولى.

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 4 نقاط، فيما يحل نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

يورجن كلوب محمد صلاح اتحاد جدة صلاح ليفربول

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