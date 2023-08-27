محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، فتُقام في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "سانت جيمس بارك"، معقل فريق "الماجبيز".

وتُنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، فيشهد قيادة محمد صلاح لخط الهجوم، في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال لـ اتحاد جدة السعودي.

ونستعرض تباعًا تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارو إيندو - دومنيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

وكان فريق ليفربول قد فاز على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد رود، بعد التعادل في الجولة الأولى خارج الديار، أمام الفريق اللندني تشيلسي بهدف لمثله.

أما نيوكاسل يونايتد فخسر بصعوبة أمام مضيفه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، بعد اكتساح أستون فيلا بخماسية في الجولة الأولى.

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 4 نقاط، فيما يحل نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.