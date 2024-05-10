الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من السبت إلى الخميس.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس الأسبوع المقبل

الطقس - أرشيفية
الطقس - أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من السبت 11 مايو إلى الخميس 16 مايو 2024، على كافة أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنَّه يسود خلال هذه الفترة، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد والإثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّه خلال يومي الأحد 12 مايو والاثنين 13 مايو 2024، ستشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما توقعت خلال هذه الفترة، نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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 حالة الطقس الثلاثاء والأربعاء والخميس

وأكدت أنَّه اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع عشر من مايو، وحتى الخميس الموافق السادس عشر من الشهر نفسه، تنشط رياح على أغلب الأنحاء.

إضرابات جوية خلال ساعات

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت في وقت سابق من اليوم، من إضرابات في الحالة الجوية على عدد من المحافظات والمناطق في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية، التقطتها هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكاثر للسحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، متوقعة من خلالها سقوط فرص أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت صور الأقمار الصناعية، نشاطًا للرياح متوقع على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتفاصيل حالة الطقس ودرجات الحراراة المتوقعة خلال هذه الفترة

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