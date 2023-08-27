الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم النقص العددى.. صلاح يصنع ويساهم فى انتصار ليفربول على نيوكاسل

داروين نونيز
داروين نونيز

حقق فريق ليفربول انتصارًا صعبًا على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

وسدد جويلنتون تسديدة من داخل منطقة جزاء ليفربول في الدقيقة 16، أمسك بها أليسون بسهولة.

وفي الدقيقة 17، راوغ لويس دياز دفاعات نيوكاسل يونايتد من الجهة اليسرى، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس بوب ببراعة.

وتمكن جوردون من تسجيل هدف التقدم لـ نيوكاسل في الدقيقة 25، عندما مرر صلاح الكرة لـ أرنولد، لكن ذلك الأخير لم يستطع استلام الكرة، لينفرد اللاعب بمرمى أليسون، ويُسكن الكرة شباكه.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول، بعد عركلته للسويدي إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 28.

ودفع يورجن كلوب بـ جو جوميز بدلًا من لويس دياز، للتأمين الدفاعي بعد طرد فان دايك.

وكاد ميجيل ألميرون أن يضاعف تقدم نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 35، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها أليسون بيكر ببراعة.

وفي الشوط الثاني، دفع الألماني يورجن كلوب، بـ  هارفي إيليوت وديوجو جوتا بدلًا من واتارو إيندو وكودي جاكبو في الدقيقة 58.

وكاد الباراجواياني ميجيل ألميرون أن يسجل هدفًا لـ نيوكاسل في الدقيقة 75، بمجهود فردي رائع من الجهة اليمنى، مقتحمًا منطقة الجزاء ومُطلقًا تسديدة قوية بيسراه، ارتطمت بالقائم الأيسر.

وأشرك يورجن كلوب، الأوروجواياني داروين نونيز بدلًا من ماك أليستر في الدقيقة 77.

نونيز كافأ مدربه بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 81، بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا خطأ في دفاعات نيوكاسل.

وتمكن نونيز من تسجيل الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 94، من متابعة لتمريرة زميله محمد صلاح، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 7 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط في المركز الثالث عشر.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، فشهد قيادة محمد صلاح لخط الهجوم، في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال لـ اتحاد جدة السعودي.

ونستعرض تباعًا تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارو إيندو - دومنيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

وكان فريق ليفربول قد فاز على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد رود، بعد التعادل في الجولة الأولى خارج الديار، أمام الفريق اللندني تشيلسي بهدف لمثله.

أما نيوكاسل يونايتد فخسر بصعوبة أمام مضيفه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، بعد اكتساح أستون فيلا بخماسية في الجولة الأولى.

ليفربول نيوكاسل نيوكاسل يونايتد الدورى الانجليزى جوردون نونيز محمد صلاح

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