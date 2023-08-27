الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

القصة انتهت.. يورجن كلوب يؤكد بقاء محمد صلاح فى ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

رد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، على التقارير التي ربطت لاعب فريقه محمد صلاح، بالانتقال لـ اتحاد جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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صحيفة سعودية: محمد صلاح لاعبًا فى اتحاد جدة

وقال صلاح ردًا على سؤال مراسل شبكة “beIN Sports” القطرية:"ليس الجميع يتحدث عن محمد صلاح.. نحن لا نتحدث عن هذا الأمر، لم يأت أي شخص إلي وسألني عن هذا الأمر".

وعند سؤاله من قبل مراسل شبكة “سكاي سبورتس”، عما إذا ما كانت قصة انتقال صلاح المحتمل قد انتهت أم لا، رد قائلًا:" القصة انتهت بالنسبة لي".

وقالت صحيفة المدينة السعودية، في تغريدة مقتضبة نشرتها عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: "الدولي المصري محمد صلاح اتحادي.. وتسوية مالية تتيح لليفربول التعاقد مع بديل".

وكانت وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن  محمد صلاح ذهب إلى مدينة دبي، الإماراتية، لإجراء الفحص الطبي قبل الانضمام رسميًا إلى فريق الاتحاد السعودي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن ليفربول قد يتجه إلى بيع صلاح، بسبب العرض المالي الضخم المقدم له، والمقدر بـ60 مليون جنيه إسترليني.

120 مليون جنيه إسترليني راتب محمد صلاح مع اتحاد جدة

وسيحصل النجم المصري على 120 مليون جنيه إسترليني في 3 مواسم، هي مدة عقده مع الاتحاد السعودي.

وكانت القناة الرياضية السعودية قد ذكرت، أمس، أن صلاح سيخوض اليوم آخر مباراة له مع ليفربول، قبل الانضمام إلى النادي السعودي.

يذكر أن قائمة أجانب فريق الاتحاد السعودي تضم كلًا من الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نوجولو كانتي، والبرتغالي جوتا، والرباعي البرازيلي رومارينيو، وإيجور كورنادو، ومارسيلو جروهي، وفابينيو، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وسيتعين على «العميد» الاستغناء عن أحد لاعبيه، من أجل قيد محمد صلاح.

يورجن كلوب محمد صلاح ليفربول صلاح اتحاد جدة

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