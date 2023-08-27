الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول| نيوكاسل يتقدم على ليفربول.. وطرد لـ فان دايك

نيوكاسل يونايتد -
نيوكاسل يونايتد - ليفربول

تقدم نيوكاسل يونايتد على ضيفه ليفربول بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، موسم 2023/ 2024.

وسدد جويلنتون تسديدة من داخل منطقة جزاء ليفربول في الدقيقة 16، أمسك بها أليسون بسهولة.

وفي الدقيقة 17، راوغ لويس دياز دفاعات نيوكاسل يونايتد من الجهة اليسرى، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس بوب ببراعة.

وتمكن جوردون من تسجيل هدف التقدم لـ نيوكاسل في الدقيقة 25، عندما مرر صلاح الكرة لـ أرنولد، لكن ذلك الأخير لم يستطع استلام الكرة، لينفرد اللاعب بمرمى أليسون، ويُسكن الكرة شباكه.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول، بعد عركلته للسويدي إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 28.

ودفع يورجن كلوب بـ جو جوميز بدلًا من لويس دياز، للتأمين الدفاعي بعد طرد فان دايك.

وكاد ميجيل ألميرون أن يضاعف تقدم نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 35، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها أليسون بيكر ببراعة.

وتُنقل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports Premium 1 HD.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، فيشهد قيادة محمد صلاح لخط الهجوم، في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال لـ اتحاد جدة السعودي.

ونستعرض تباعًا تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

خط الوسط: واتارو إيندو - دومنيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو

وكان فريق ليفربول قد فاز على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد رود، بعد التعادل في الجولة الأولى خارج الديار، أمام الفريق اللندني تشيلسي بهدف لمثله.

أما نيوكاسل يونايتد فخسر بصعوبة أمام مضيفه مانشستر سيتي بهدف دون مقابل، بعد اكتساح أستون فيلا بخماسية في الجولة الأولى.

ويحتل فريق ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 4 نقاط، فيما يحل نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

الدورى الانجليزى ليفربول نيوكاسل يونايتد محمد صلاح صلاح

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