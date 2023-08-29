الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير سعودى: إدارة ليفربول تضغط على كلوب لرحيل صلاح إلى اتحاد جدة

صلاح
صلاح

كشفت صحيفة "الميدان" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات في ملف مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

 

تفصيل نقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي 

ويحاول اتحاد جدة منذ قرابة الشهر التعاقد مع صلاح، وسط تمسك قوي من ليفربول باللاعب وتأكيدات من المدرب الألماني يورجن كلوب أكثر من مرة باستمراره هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن إدارة ليفربول تحاول إقناع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، بالموافقة على إطلاق سراح محمد صلاح لنادي الاتحاد والموافقة على بيعه. 

وأكمل التقرير أن الإدارة وعدت يورجن كلوب بالتعاقد مع صفقة كبرى تعوض رحيل محمد صلاح في يناير المقبل. 

وأفاد المصدر بأن كلوب بدأ يرحب بفكرة رحيل محمد صلاح بعد المحاولات المكثفة من قبل إدارة ليفربول معه.

ليفربول يُراقب جواو فيليكس تحسبًا لرحيل محمد صلاح

150 مليون يورو.. عرض قياسى جديد من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

القصة انتهت.. يورجن كلوب يؤكد بقاء محمد صلاح فى ليفربول

يورجن كلوب يؤكد: موقفنا لم يتغير.. محمد صلاح ليس للبيع

 

كلوب يحسم مصير محمد صلاح فى ليفربول

يأتي ذلك في أعقاب قرار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن محمد صلاح ليس قابلًا للبيع، وسيستمر مع الريدز بصورة طبيعية في الموسم الجاري 2023/ 2024. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا ثمينًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

محمد صلاح اتحاد جدة ليفربول كلوب يورجن كلوب مفاوضات اتحاد جدة تفصيل نقل محمد صلاح

مواد متعلقة

"ميسى الصغير".. مَن هو لامين جمال موهبة برشلونة الجديد؟

منتخب مصر للسلة يحقق فوزه الأول فى المونديال على المكسيك 100-72

اتحاد جدة يتقدم بعرض رسمي لضم مدافع ريال بيتيس

لن يلحق بمونديال الأندية.. حجازي يعود للمشاركة مع الاتحاد في يناير

فولهام يضم كاستاني من ليستر سيتي حتى 2027

اتحاد جدة يكشف حجم إصابة بنزيما.. وموقفه من الكلاسيكو أمام الهلال

ليفربول يُراقب جواو فيليكس تحسبًا لرحيل محمد صلاح

إصابة بنزيما وخروجه من لقاء الاتحاد والوحدة فى الدورى السعودى

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟