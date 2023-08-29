تقرير سعودى: إدارة ليفربول تضغط على كلوب لرحيل صلاح إلى اتحاد جدة

كشفت صحيفة "الميدان" السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مستجدات في ملف مفاوضات اتحاد جدة السعودي مع نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

تفصيل نقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي

ويحاول اتحاد جدة منذ قرابة الشهر التعاقد مع صلاح، وسط تمسك قوي من ليفربول باللاعب وتأكيدات من المدرب الألماني يورجن كلوب أكثر من مرة باستمراره هذا الموسم.

وقالت الصحيفة إن إدارة ليفربول تحاول إقناع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، بالموافقة على إطلاق سراح محمد صلاح لنادي الاتحاد والموافقة على بيعه.

وأكمل التقرير أن الإدارة وعدت يورجن كلوب بالتعاقد مع صفقة كبرى تعوض رحيل محمد صلاح في يناير المقبل.

وأفاد المصدر بأن كلوب بدأ يرحب بفكرة رحيل محمد صلاح بعد المحاولات المكثفة من قبل إدارة ليفربول معه.

كلوب يحسم مصير محمد صلاح فى ليفربول

يأتي ذلك في أعقاب قرار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن محمد صلاح ليس قابلًا للبيع، وسيستمر مع الريدز بصورة طبيعية في الموسم الجاري 2023/ 2024. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا ثمينًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.