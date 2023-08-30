أثار محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي الجدل بشأن مستقبله مع الريدز، والذي بات مثار الحديث خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى نادي اتحاد جدة لضم محمد صلاح لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتحاول إدارة النادي السعودي إقناع نظيرتها في ليفربول بالموافقة على ضمه.



محمد صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع ليفربول

ونشر محمد صلاح صورة عبر "story" حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي وتبادل الصور "إنستجرام" لمشهد تليفزيوني عبر شاشة تليفزيونية ويظهر بجوار الممثل تعليق مكتوب نصه: "أغلب الناس فقدوا إرادتهم الحرة".

وتأتي "story" صلاح بعدما أثارت بعض التقارير الصحفية موافقته على العرض السعودي ورغبته في الانتقال لاتحاد جدة، وإصرار ليفربول على رفض رحيله.

وانضم محمد صلاح لصفوف فريق ليفربول قادمًا من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه، مشاركًا في 307 مباريات، وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق.

وساهم محمد صلاح في استعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول والذي وقع على تمديده في يوليو من العام الماضي، بحلول 30 يونيو 2025، أي أن رحيله عن صفوف الريدز، يجب أن يتم بموافقة النادي وفي حالة وصوله لمطلع عام 2025 بدون تمديد عقده مع النادي سيصبح من حقه التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للإدارة.