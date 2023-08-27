ميسي يواصل تألقه مع إنتر ميامي ويسجل الفوز على نيويورك ريد بولز

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي وهز اللاعب الشباك مجددا ليقود الفريق إلى الفوز الثمين بهدفين نظيفين على مضيفه نيويورك ريد بولز صباح اليوم الأحد في الدوري الأمريكي لكرة القدم للمحترفين.



واستأنف إنتر ميامي مسيرته في المسابقة بهذا الانتصار الثمين، بعد فترة العطلة التي أعقبت عدة خسائر وتعادلات للفريق في المسابقة.



ولم يشارك ميسي منذ بداية المباراة، ولكنه لعب بديلا في الدقيقة 60 ليساهم في الفوز الثمين للفريق من خلال الهدف الثاني، الذي سجله في الدقيقة 89، بعدما افتتح زميله دييجو جوميز التسجيل في الدقيقة 37.



وأحرز ميسي بهذا هدفه الأول مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بعدما سجل للفريق عشرة أهداف في سبع مباريات ساهمت في فوزه بلقب كأس الدوريات في وقت سابق من الشهر الحالي، وذلك بعد أسابيع قليلة من انضمام اللاعب إلى إنتر ميامي.



وبهذا الفوز، تخلص إنتر ميامي من المركز الخامس عشر الأخير في مجموعة الشرق، وتقدم خطوة واحدة إلى المركز الرابع عشر رافعا رصيده إلى 21 نقطة بفارق نقطتين أمام تورنتو، وتجمد رصيد نيويورك ريد بولز عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

Messi --> Cremaschi --> MESSI



OUT. OF. THIS. WORLD. pic.twitter.com/NzBKniNExm — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023