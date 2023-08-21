الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أولياء أمور لاعبى الدورى الأمريكى يشتكون ميسى

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

اشتكى أولياء أمور لاعبي الدوري الأمريكي، من الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي.

وذكرت صحيفة "The onion" الأمريكية، أن عددًا من أولياء أمور لاعبي الدوري الأمريكي اشتكوا من مستوى الأرجنتيني، معتبرين أن أبناءهم غير قادرين على مجاراته.

وأفادت الصحيفة، في تقرير، بأن مفوض بطولة الدوري الأمريكي تلقى عشرات المكالمات من أولياء أمور اللاعبين على مدار الأسابيع الماضية.

وقالت كيم ماكلين، والدة جاك ماكجين، لاعب فريق فيلادلفيا يونيون: "هذا ليس عادلًا، منذ انضمام ميسي إلى إنتر ميامي أصبحوا غير قابلين للإيقاف، وهو أفضل بكثير من أولادنا لدرجة أنهم بدأوا يشعرون بالسوء حيال أنفسهم".

وأكدت أن نجلها بكى بعد خسارة فريقه أمام إنتر ميامي في نصف نهائي كأس الدوري، وقال لها إنه لا يرغب في لعب كرة القدم مرة أخرى.

وأضافت: "لقد تحدثت إلى الكثير من الآباء في الفرق الأخرى وجميعهم قالوا نفس الشيء، أبناؤهم مرعوبون من اللعب ضد ميسي لأنهم يعرفون أنه سيسجل الأهداف ويراوغهم".

فيما قالت والدة أحد لاعبي فريق أورلاندو سيتي إن نصف لاعبي الفريق لم يرغبوا في الخروج من غرفة خلع الملابس قبل المباراة، ليس شيئًا ضد ليو، إنه إنسان عظيم ولكنها مسألة إنصاف، يجب أن يلعب ضد أشخاص على مستوى مهاراته ويتوقف عن جعل أبنائنا يشعرون بالدونية.

وأكدت التقارير أن العديد من الآباء الغاضبين يخططون لسحب أبنائهم من الدوري الأمريكي للمحترفين ونقلهم لدوريات ليل كيكرز المحلية.

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