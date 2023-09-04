اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدورى فى الموسم الجديد.. ومفاجأة بشأن الحضور الجماهيري

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، موعد انطلاق بطولة الدوري في الموسم الجديد 2023-2024، كما تحدث عن أزمة لاعبي الأهلي الدوليين وموقف مشاركتهم في مباراتي أثيوبيا وتونس.

وليد العطار: قرعة الدوري يوم 11 سبتمبر

وقال وليد العطار، في تصريحات تليفزيونية: "قرعة الموسم الجديد ستُجرى يوم 11 سبتمبر الجاري، والدوري المصري سينطلق يوم 18 أو 20 من الشهر الجاري، وهناك مفاجآت خاصة بشأن أعداد الجماهير".

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العطار: أزمة لاعبي الأهلي في طريقها للحل

وتطرق المدير التنفيذي لاتحاد الكرة للحديث عن أزمة لاعبي الأهلي الذين سينضمون لمعسكر منتخب مصر، حيث قال: "هناك تواصل مستمر بين الطرفين فكلاهما يمثل مصر، وأعتقد أنه سيكون هناك تجاوب بين الجهازين وبمشيئة الله سنصل إلى حلول وسط".

وأضاف: "مواجهة أثيوبيا مهمة للغاية لأنها ستحدد مصيرنا في التصنيف وستساعدنا في أن نكون على رأس مجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفي النهاية أتمنى التوفيق للأهلي ومنتخب مصر".

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المنتخب الأوليمبي يخوض وديتين ضد روسيا

وكشف وليد العطار عن خوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين ضد روسيا يومي 7 و11 سبتمبر على ستاد السويس.

وستكون المباراة الأولى ضد منتخب المحليين الروسي والثانية أمام منتخب روسيا الأوليمبي استعدادا للأوليمبياد.

العطار: إجمالي غرامات الزمالك مليون و800 ألف دولار

وتحدث عن أزمة إيقاف قيد الزمالك، حيث قال: "هناك 3 قرارات إيقاف قيد على الزمالك، والمبلغ المالي لتسديد الغرامة بسبب سامسون قليل، لكن إجمالي مبلغ الغرامات مليون و800 ألف دولار، ولابد من دفع ذلك المبلغ لكي يتم رفع القيد".

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