الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدورى فى الموسم الجديد.. ومفاجأة بشأن الحضور الجماهيري

الدوري المصري
الدوري المصري

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري، موعد انطلاق بطولة الدوري في الموسم الجديد 2023-2024، كما تحدث عن أزمة لاعبي الأهلي الدوليين وموقف مشاركتهم في مباراتي أثيوبيا وتونس.

وليد العطار: قرعة الدوري يوم 11 سبتمبر

وقال وليد العطار، في تصريحات تليفزيونية: "قرعة الموسم الجديد ستُجرى يوم 11 سبتمبر الجاري، والدوري المصري سينطلق يوم 18 أو 20 من الشهر الجاري، وهناك مفاجآت خاصة بشأن أعداد الجماهير".

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العطار: أزمة لاعبي الأهلي في طريقها للحل

وتطرق المدير التنفيذي لاتحاد الكرة للحديث عن أزمة لاعبي الأهلي الذين سينضمون لمعسكر منتخب مصر، حيث قال: "هناك تواصل مستمر بين الطرفين فكلاهما يمثل مصر، وأعتقد أنه سيكون هناك تجاوب بين الجهازين وبمشيئة الله سنصل إلى حلول وسط".

وأضاف: "مواجهة أثيوبيا مهمة للغاية لأنها ستحدد مصيرنا في التصنيف وستساعدنا في أن نكون على رأس مجموعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفي النهاية أتمنى التوفيق للأهلي ومنتخب مصر".

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المنتخب الأوليمبي يخوض وديتين ضد روسيا

وكشف وليد العطار عن خوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين ضد روسيا يومي 7 و11 سبتمبر على ستاد السويس.

وستكون المباراة الأولى ضد منتخب المحليين الروسي والثانية أمام منتخب روسيا الأوليمبي استعدادا للأوليمبياد.

العطار: إجمالي غرامات الزمالك مليون و800 ألف دولار

وتحدث عن أزمة إيقاف قيد الزمالك، حيث قال: "هناك 3 قرارات إيقاف قيد على الزمالك، والمبلغ المالي لتسديد الغرامة بسبب سامسون قليل، لكن إجمالي مبلغ الغرامات مليون و800 ألف دولار، ولابد من دفع ذلك المبلغ لكي يتم رفع القيد".

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