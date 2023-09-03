الزمالك: الانتخابات في مطعم النادي.. والجمعية العمومية "غاضبة" (صور)

قررت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني، تخصيص مطعم النادي لتلقي أوراق المرشحين على عضوية مجلس الإدارة في الانتخابات المقرر عقدها 20 أكتوبر المقبل ومن المنتظر فتح باب الترشح ٤ سبتمبر الجاري بعدما قدم مجلس الإدارة السابق استقالته خلال الفترة الماضية.

وفوجئ أعضاء الجمعية العمومية بوضع لافتة اعلي مطعم الرياضيين، مكتوب عليها: “هنا تلقي طلبات ترشح أعضاء مجلس الإدارة داخل الطابق الارضي للمطعم”، حيث تم ازالة “ترابيزات” الطعام ووضع لافتات ارشادية لتسيير العملية الانتخابية.

وأعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

وأكدت اللجنة أنه من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "10 آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي، إضافة إلى بطاقة عضوية النادي.

في السابعة مساء يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات

ويتم فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية اعتبارا من يوم الاثنين 4 سبتمبر 2023 ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض تدريبات الغد على فترتين.

ويؤدي الفريق مرانه الصباحي بشكل طبيعي كما هو معتاد، على أن يخوض مران مسائي في نفس اليوم استعدادا للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من يوم ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.