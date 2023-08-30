الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بسمة وهبة تطالب محبى الزمالك بمساندة ناديهم حتى يعود لرونقه

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن نادي الزمالك يمر بوقت صعب للغاية، ويجب الوقوف بجوار النادي في ذلك التوقيت حتى يعود إلى مكانته بين الأندية كما كان من قبل.

احتجاجات نادي الزمالك 

 

وطالبت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "90دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بتوخي الحذر تجاه أي اعتراض أو تصريح، معبرة: "كفاية احتجاجات واعتراضات، ونهاية الاعتراضات بيكون أمر خطير على النادي في الوقت ده، النادي محتاج الدعم والمساندة وليس الاعتراض والتسلط، نصيحة من محبة لنادي الزمالك دي اللجنة الحالية مؤقتة، والانتخابات 22 أكتوبر يبقى نستحمل الشهر ده دون اعتراض لمصلحة النادي وليس لمصلحة شخصية".

مساندة النادي

وأضافت في حديثها، أنها تطلب من جمهور نادي الزمالك العريق الاطمئنان على مستقبل النادي، معبرة: "الزمالك نادي عريق، ولاعيبة الزمالك هيحصلوا على مستحقاتهم المالية، ولكن يجب الوقوف بجوار النادي الآن، وعلى رجال الأعمال التدخل لإنقاذ النادي حتى يعود إلى مكانته المبهجة".

بسمة وهبة المحور 90دقيقة مساندة الزمالك مستحقات لاعبي الزمالك

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