أخبار فاتتك| بلاغات بسمة وهبة ضد مادلين طبر.. وتفاصيل حالة الطقس المرتقبة خلال الأيام المقبلة

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

بسبب الزعيم عادل إمام.. تفاصيل خلافات وبلاغات بسمة وهبة ضد مادلين طبر

أثارت الفنانة مادلين طبر الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها حول النجم عادل إمام وهجومها الشديد على عائلته؛ بسبب عدم ظهوره للجمهور خلال الفترة الماضية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

هاني حتحوت يكشف هوية مهاجم الأهلي المحتمل

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن هوية مهاجم الأهلي الجديد الذي تنوي إدارة الأحمر التعاقد معه وتتكتم عليه إلى حد الآن حتي انتهاء المفاوضات نهائيا.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

كتلة الحوار السودانية تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف الصراع

طالبت كتلة الحوار، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل بالضغط على الأطراف الدولية المغذية للصراع في السودان، والوصول لحل للتداعيات الإنسانية الضخمة التي يعاني منها أطفال ونساء وشيوخ الشعب السوداني.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس

أُصيب فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق، برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

"الخرباوى" يكشف لـ"الشاهد" مظاهر تقديس الإخوان حسن البنا

قال الكاتب والمفكر، الدكتور ثروت الخرباوي، إن الإخوان قدسوا حسن البنا لدرجة أن عمر التلمساني قال عنه إنه "نور في السموات أنزله الله إلى الأرض ليخالط الناس ويغشى قلوبهم".

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

تفاصيل حالة الطقس المرتقبة خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المُرتقبة خلال الأيام القليلة المُقبلة، وتحديدًا من اليوم الأربعاء 16 أغسطس وحتّى الإثنين 21 من الشهر ذاته على كافة أنحاء الجمهورية.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا