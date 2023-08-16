تفاصيل حالة الطقس المرتقبة خلال الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المُرتقبة خلال الأيام القليلة المُقبلة، وتحديدًا من اليوم الأربعاء 16 أغسطس وحتّى الإثنين 21 من الشهر ذاته على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار التحسن في حالة الطقس حتى مطلع الأسبوع المقبل، حيث يستمر نشاط الرياح على معظم الأنحاء لتسود أجواء منعشة ليلًا وتحد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات النهار.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تكون السحب المنخفضة على مختلف الأنحاء، حيث تحد من تأثير أشعة الشمس خلال هذه الفترة، وخاصة إلى مطلع الأسبوع المُقبل.

كما يؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط لتتجاوز 2 متر في بعض الشواطئ.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة على القاهرة ما بين 33 : 34 درجة.

وكشفت آخر صور للأقمار الصناعية ظهور بعض التكونات للسحب الرعدية على مناطق (سانت كاترين- جنوب سيناء)، يصاحبها سقوط بعض الأمطار الخفيفة.



كما تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد هذه الفترة ارتفاعًا ملحوظًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

كما توقعت نشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء ليلاً، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، كما تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وتتكوّن أبرز الظواهر الجوية في شبورة مائية تقع على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل والجنوب البلاد، والطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق المكشوفة والسريعة.

وأشارت الأرصاد إلى أنَّه بداية من يوم الخميس حتى السبت، يسود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.