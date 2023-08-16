بسبب الزعيم عادل إمام.. تفاصيل خلافات وبلاغات بسمة وهبة ضد مادلين طبر

أثارت الفنانة مادلين طبر الجدل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تصريحاتها حول النجم عادل إمام وهجومها الشديد على عائلته؛ بسبب عدم ظهوره للجمهور خلال الفترة الماضية.

وجاءت تصريحات مادلين طبر حول عادل إمام بسبب غيابه عن حضور تكريمه في الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي حملت دورته هذا العام اسمه، وأشارت في تصريحاتها إلى أن عائلة "الزعيم" هي السبب في ابتعاده عن الأضواء، مطالبة بالإفراج عنه.

وزادت تصريحاتها إثارة للجدل بعد أن أشارت بأنه لا بد أن يتم اقتحام فيلا الزعيم عادل إمام للاطمئنان عليه بعد عدم رد نجله المخرج رامي إمام على هاتفها، وكذلك الزعيم أيضًا.

وأبدت الإعلامية بسمة وهبة استياءها الشديد من تصريحات الفنانة مادلين طبر، وذلك من خلال برنامجها التلفزيوني "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، وتقدمت ضدها ببلاغ على الهواء مباشرة وقالت: "أنا دلوقتي بعمل فيكي بلاغ إنك بتقولي نروح نقتحم الفيلا، دي دعوة غير قانونية بالمرة انتي فاكرة نفسك رايحة تقتحمي عشة فراخ؟".

وأشار بسمة وهبة إلى أن تصريحات مادلين طبر لا تليق بكونها فنانة قائلة: "يعني إيه عائلته تفرج عنه، مين قال ليكي إنهم مكتفينه، وإنت مالك؟ إنت تعرفيه منين، يحضر المهرجان أو لا يحضر إنت دخلك إيه؟ ورامي ابنه يرد عليكي ليه، هو إنتو صحاب؟ وهل إنت جيل الزعيم أصلًا؟ إنت محسساني إنك بنت خالته".

وبدء المهرجان القومي للمسرح المصري يوم 29 يوليو الماضي، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.